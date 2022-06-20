الشمري يوضح ما هو حال شركات النفط بعد إنهاء الاعتماد عليه وإلى أين ستتجه(فيديو)

الرياض(صدى):

أكد الباحث في جامعة إمبريال البريطانية، الدكتور يوسف الشمري، أن صناعة الطاقة متوجهة نحو التقنيات الرقمية .

وقال يوسف الشمري خلال مداخلة على برنامج ” هنا الرياض”: أن صناعة البترول لن تعتمد على بيع الوقود للمستهلك فقط، ولكن أيضًا تبيع إلكترونات ( طاقة) .

وأضاف “الشمري””: ولنصل إلى هذه المرحلة من البيع نحتاج للبنية التحتية التي تعتمد بشكل كامل على البيانات”، مُشيرًا إلى أن صناعة الطاقة بعد 20 عام ستكون معتمدة على الإبتكار .