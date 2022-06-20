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  3. الشمري يوضح ما هو حال شركات النفط بعد إنهاء الاعتماد عليه وإلى أين ستتجه(فيديو)

الشمري يوضح ما هو حال شركات النفط بعد إنهاء الاعتماد عليه وإلى أين ستتجه(فيديو)

الشمري يوضح ما هو حال شركات النفط بعد إنهاء الاعتماد عليه وإلى أين ستتجه(فيديو)
الرياض(صدى):

أكد الباحث في جامعة إمبريال البريطانية، الدكتور يوسف الشمري، أن صناعة الطاقة متوجهة نحو التقنيات الرقمية .

وقال يوسف الشمري خلال مداخلة على برنامج ” هنا الرياض”: أن صناعة البترول لن تعتمد على بيع الوقود للمستهلك فقط، ولكن أيضًا تبيع إلكترونات ( طاقة) .

وأضاف “الشمري””: ولنصل إلى هذه المرحلة من البيع نحتاج للبنية التحتية التي تعتمد بشكل كامل على البيانات”، مُشيرًا إلى أن صناعة الطاقة بعد 20 عام ستكون معتمدة على الإبتكار .

 


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