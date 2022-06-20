الشمري يوضح ما هو حال شركات النفط بعد إنهاء الاعتماد عليه وإلى أين ستتجه(فيديو)
أكد الباحث في جامعة إمبريال البريطانية، الدكتور يوسف الشمري، أن صناعة الطاقة متوجهة نحو التقنيات الرقمية .
وقال يوسف الشمري خلال مداخلة على برنامج ” هنا الرياض”: أن صناعة البترول لن تعتمد على بيع الوقود للمستهلك فقط، ولكن أيضًا تبيع إلكترونات ( طاقة) .
وأضاف “الشمري””: ولنصل إلى هذه المرحلة من البيع نحتاج للبنية التحتية التي تعتمد بشكل كامل على البيانات”، مُشيرًا إلى أن صناعة الطاقة بعد 20 عام ستكون معتمدة على الإبتكار .
فيديو | ما هو حال شركات النفط بعد إنهاء الاعتماد على النفط؟ وإلى أين ستتجه؟
الدكتور يوسف الشمري يجيب لـ #هنا_الرياض pic.twitter.com/PS3yoN7u43
— هنا الرياض (@herealriyadh) June 19, 2022
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