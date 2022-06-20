بالفيديو.. مصرع طالبة ذبحًا على يد زميلها

ولاء داود(صدى):

شهدت مدينة المنصورة في مصر جريمة قتل مرّوعة، صباح اليوم، حيث لقت طالبة في مقتبل العمر مصرعها ذبحًا وطعنًا على يد زميلها.

وفي التفاصيل ، أقدم طالب بالفرقة الثالثة في كلية الآداب بجامعة المنصورة على قتل زميلته، ذبحًا في الشارع العام وأمام المارة، بجوار بوابة الجامعة.

وقام الطالب بطعن زميلته بالسكين عدة طعنات نافذة، في وسط حشود كثيرة من المارة وقبل أن يُسرع أحد بإنقاذها ، ولم يكتفي بذلك فقط حتى قام بذبحها .

وعلي الفور انتقلت قوة من رجال مباحث أمن المديرية، بعدما ورد بلاغ من قسم أول المنصورة.

وتبيّن أن طالب بجامعة المنصورة قام بطعن طالبة عدة طعنات بسكين، وأصيب الطالب ذاته بعدة جروح من قِبل المارة بعدما انتهى من جريمته، وعلى إثره تم نقل الطالبين إلى المستشفى، وجارِ التحقيق في الواقعة .