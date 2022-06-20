‏بالفيديو.. الحج والعمرة توضح كيفية التعامل مع الحاج الذي لا يملك هاتفا ذكيا

مكة المكرمة(صدى):

أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد، كيفية التعامل مع الحاج الذي لا يملك هاتفا ذكيا.

وقال المهندس هشام سعيد، لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية “، أنه تم إجراء مسح ليتضح أن 70% من ضيوف الرحمن يستخدمون التطبيقات والهواتف الذكية، لكن لم يتم إهمال جانب كبار السن وغير المتعلمين.

وأشار إلى أن هنا يكون دور الفرق الميدانية والمتابعة وموظفي ومقدمي الخدمات الموجودين على مدار الساعة، لتقديم الخدمات والدعم لضيوف الرحمن؛ حيث تحمل هذه التطبيقات اللغات المختلفة أو الخمس لغات الرئيسية في العالم، كما يتم مراعاة الفئات الأخرى من خلال المواجهة المباشرة والتواصل الفعال من خلال موظفين وزارة الحج والعمرة.