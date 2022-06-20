مزارع بالطائف ينجح في استزراع الفراولة وانتاجها بكميات كبيرة

الطائف(صدى):

يعد الاستزراع المائي لمنتج الفراولة منطقة جذب للمنتجين، فقد قضى المزارع عويض الجعيد أحد أبناء مدينة الطائف، سنوات في البحث عن الاستدامة الزراعية من خلال إتباع تقنية الاستزراع المائي لمنتج الفراولة.

ونجح المزارع بعد البحوث في مجاله الزراعي، في استزراع الفراولة وإنتاجها بكميات كبيرة على مدار العام، وذلك من خلال محمية اعتمد فيها على توفير البيئة المناسبة لهذا المنتج النادر.

وأفاد بأنه انتقل في مجال الزراعة من الإنتاج التقليدي إلى الزراعة المائية، بتقنياتها المتعددة لمحاصيل مختلفة، إذ بدأ التركيز على إنتاج الفراولة كونها من المنتجات النادر زراعتها .

وقال عويض:” أنه توصل منذ أربع سنوات لإنتاج زراعي مستدام حتى باتت الفراولة، من منتجات الطائف الدائمة، لافتًا إلى أنه بدأ بتصديرها إلى العديد من المدن.”

وتابع :” أن مساحة الاستزراع بلغت 10 آلاف متر مربع”، مُشيرًا إلى أنها تشكل ما نسبته ‫1\6‬ من إجمالي مزرعته التي يعمل للتوسع فيها، والتركيز على المنتجات ذات الاستهلاك