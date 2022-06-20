تنفيذية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تعتمد مجموعة من القررارات الإدارية

الرياض(صدى):

عقدت اللجنة التنفيذية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اليوم اجتماعها السادس للدورة الخامسة عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض وحضور أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة استعراض مصفوفة الصلاحيات بالمركز و السياسات والإجراءات المالية، واطلعت على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، كما وافقت اللجنة على التقرير السنوي للمركز للعام 2021م.

والجدير بالذكر، أن اللجنة التنفيذية تقوم بالإشراف العام على برامج المركز وأعماله، ومتابعة قرارات مجلس الأمناء والإشراف على تنفيذها، و الموافقة على اللوائح وأدلة الاجراءات التي تساهم في تطوير عمل المركز وتنظيمه ورفعها للاعتماد من مجلس الأمناء، ومراجعة وتحديث وتطوير الخطة الاستراتيجية للمركز سنوياً، وما يسند إليها من مهام واختصاصات من مجلس الأمناء.