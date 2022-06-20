أسماء الحسين: مواجهة الشذوذ تتطلب تكاتف مجتمعي وعالمي (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضحت رئيسة الجمعية السعودية العلمية لرعاية الطفل الدكتورة أسماء الحسين، أن عملية مواجهة الشذوذ تتطلب تكاتف مجتمعي وعالمي لمنع بث الأفكار المسمومة، لافتةً أن الوقاية تبدأ من الوالدين.

وقالت أسماء الحسين خلال مداخلة على “برنامج اليوم “:” أن التربية الأسرية هي أهم خطوة في البداية”، مُشيرة إلى أن بعض الأمهات تقوم بإعطاء الهاتف للأطفال من أجل سكوتهم وهذا أسلوب خاطئ.

وأضافت :” أنه يجب أن نقوم بتشجيع الأفكار، وعمل مسابقات عالمية”، لافتة أن هناك شركات إنتاج ومادة، وهذه الأشياء يجب التعاون فيها .