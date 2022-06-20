بالفيديو.. الشبل يوضح هل يجوز دفع زكاة المال للبقال لسداد ديون المحتاجين
أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، هل يجوز دفع زكاة المال للبقال لسداد ديون المحتاجين.
وقال الشيخ علي الشبل، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، أنه إذا كانت الديون لميت عجز عن الوفاء بها فأصح أقوال أهل العلم أنه لا تدفع الزكاة لديون الميت.
وأشار “الشبل” إلى أن الحالة الثانية أن تدفع الزكاة لديون البقالة فينظر هل هي للفقراء أو للأغنياء فلا يصح للأغنياء ولا تبرأ الذمة بذلك، ولكن إن كانت لفقراء أو مساكين فهؤلاء يجوز دفع الزكاة لهم.
هل يجوز دفع زكاة المال للبقال لسداد ديون المحتاجين؟
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبلhttps://t.co/wOxkp2Pc9u#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/BT79h8bo0A
— قناة الرسالة (@alresalahnet) June 19, 2022
اترك تعليقاً