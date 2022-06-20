بالفيديو.. الشبل يوضح ‏هل يجوز دفع زكاة المال للبقال لسداد ديون المحتاجين

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، هل يجوز دفع زكاة المال للبقال لسداد ديون المحتاجين.

وقال الشيخ علي الشبل، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، أنه إذا كانت الديون لميت عجز عن الوفاء بها فأصح أقوال أهل العلم أنه لا تدفع الزكاة لديون الميت.

وأشار “الشبل” إلى أن الحالة الثانية أن تدفع الزكاة لديون البقالة فينظر هل هي للفقراء أو للأغنياء فلا يصح للأغنياء ولا تبرأ الذمة بذلك، ولكن إن كانت لفقراء أو مساكين فهؤلاء يجوز دفع الزكاة لهم.