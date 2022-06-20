خلع امرأة من زوجها مقابل نصف المهر بسبب “صورة”

علي القحطاني(صدى):

قررت محكمة، رفض إعادة زوجة إلى بيت الزوجية دون رضاها. وأصدرت قرارا بخلع زوجها مقابل إعادة نصف المهر؛ حيث ألزمت المحكمة الزوجة بدفع 20 ألف ريال لزوجها مقابل فسخ نكاحها.

وأثبتت المحكمة وقوع الضرر عليها من زوجها من خلال صور ضرب في هاتف الزوجة في «الواتساب»، فيما أفهمت المحكمة الطرفين أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، ولا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه الشرعية، وأن على الزوجة العدة الشرعية.

وطلبت الزوجة في الدعوى فسخ نكاحها من زوجها؛ بسبب دعواها أن زوجها هجرها مدة طويلة جدا، ولا يزال، وعليه آثار تعاطي المخدرات، وينام أياما متواصلة، وسبق أن حبسها وبناتها من دون كهرباء في المنزل، حتى أصابهم مرض جلدي من شدة الحر، وأرفقت تقريرا بذلك، وخلصت المحكمة إلى أنه إذا كان الأمر كذلك فتكون الفرقة بنصف المهر، بحسب “عكاظ”.