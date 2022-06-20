شركة عبداللطيف جميل توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة عبداللطيف جميل عبر موقعها الرسمي عن إتاحة وظائف شاغرة لحملة شهادة الثانوية فما فوق، للعمل في (الدوادمي، المزاحمية)

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :

– مسؤول فرع (Store Coordinator).

وأفادت بأن الشروط الشروط المطلوبة هي :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال اللوجستية / البريد السريع.

– معرفة الأماكن والموقع الجغرافي لمنطقة المسؤولية.

– معرفة عمليات وإجراءات أعمال البريد السريع، وغيرهم من الشروط

وقالت الشركة أن مسؤوليات الوظيفة المطلوبة هي:

– تغطية منطقة الاستقبال والتعامل مع الزوار بطريقة مهنية ومهذبة ويحدد المتطلبات وينقل تفاصيل الزائر إلى الطرف المناسب وفقًا للإجراءات المحددة محليًا.

– قبول وتسليم الحزمة بناءً على الإرشادات المحلية والقطرية من خلال التأكد من اكتمال جميع عمليات التحقق الأمنية والإجرائية، وغيرهم .

وللإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والتقديم من خلال بوابة التوظيف:

١: وظيفة مسؤول فرع الدوادمي : هنا

٢: وظيفة مسؤول فرع المزاحمية: هنا