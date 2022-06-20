شركة عبداللطيف جميل توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة عبداللطيف جميل عبر موقعها الرسمي عن إتاحة وظائف شاغرة لحملة شهادة الثانوية فما فوق، للعمل في (الدوادمي، المزاحمية)
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :
– مسؤول فرع (Store Coordinator).
وأفادت بأن الشروط الشروط المطلوبة هي :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال اللوجستية / البريد السريع.
– معرفة الأماكن والموقع الجغرافي لمنطقة المسؤولية.
– معرفة عمليات وإجراءات أعمال البريد السريع، وغيرهم من الشروط
وقالت الشركة أن مسؤوليات الوظيفة المطلوبة هي:
– تغطية منطقة الاستقبال والتعامل مع الزوار بطريقة مهنية ومهذبة ويحدد المتطلبات وينقل تفاصيل الزائر إلى الطرف المناسب وفقًا للإجراءات المحددة محليًا.
– قبول وتسليم الحزمة بناءً على الإرشادات المحلية والقطرية من خلال التأكد من اكتمال جميع عمليات التحقق الأمنية والإجرائية، وغيرهم .
وللإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والتقديم من خلال بوابة التوظيف:
١: وظيفة مسؤول فرع الدوادمي : هنا
٢: وظيفة مسؤول فرع المزاحمية: هنا
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