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شركة عبداللطيف جميل توفر وظائف شاغرة

شركة عبداللطيف جميل توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة عبداللطيف جميل عبر موقعها الرسمي عن إتاحة وظائف شاغرة لحملة شهادة الثانوية فما فوق، للعمل في (الدوادمي، المزاحمية)

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :
– مسؤول فرع (Store Coordinator).

وأفادت بأن الشروط الشروط المطلوبة هي :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال اللوجستية / البريد السريع.
– معرفة الأماكن والموقع الجغرافي لمنطقة المسؤولية.
– معرفة عمليات وإجراءات أعمال البريد السريع، وغيرهم من الشروط

وقالت الشركة أن مسؤوليات الوظيفة المطلوبة هي:

– تغطية منطقة الاستقبال والتعامل مع الزوار بطريقة مهنية ومهذبة ويحدد المتطلبات وينقل تفاصيل الزائر إلى الطرف المناسب وفقًا للإجراءات المحددة محليًا.

– قبول وتسليم الحزمة بناءً على الإرشادات المحلية والقطرية من خلال التأكد من اكتمال جميع عمليات التحقق الأمنية والإجرائية، وغيرهم .

وللإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والتقديم من خلال بوابة التوظيف:
١: وظيفة مسؤول فرع الدوادمي : هنا

٢: وظيفة مسؤول فرع المزاحمية: هنا 

 


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