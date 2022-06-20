الحج والعمرة تعلن عن وظائف شاغرة 

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت وزارة الحج والعمرة، باب التوظيف الموسمي لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلا على المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة وألا يقل العمر عن 24 سنة، وأن يمتلك القدرة البدنية والصحية.

ولفتت إلى أن الأولوية لمن يمتلك خبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة، مؤكدة ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، ووجود رخصة نقل لوظائف السائقين (عمومي / ثقيل).

وأبانت أن بعض الوظائف تشترط إتقان إحدى اللغات الحية للحجاج (الأوزبكي، الفارسي، الصيني، الأوردو، الملايو، والتركي). وسوف يكون التقديم متاحا حاليا وحتى اكتفاء العدد على الرابط التالي:

‏https://www.haj.gov.sa/ar/Services/Details/126