 مكافأة خاصة للاعبي الأهلي حال الفوز على الرائد 

طلال الغامدي(صدى):

رصدت إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، مكافأة خاصة للاعبي الفريق في حال تخطيهم الرائد في المباراة المهمة التي ستجمع الفريقين، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وخصصت إدارة الأهلي مبلغًا يصل إلى 70 ألف ريال لكل لاعب في حال الفوز والحصول على النقاط الثلاث، التي ستبعد الفريق عن حسابات الهبوط قبل الجولة الأخيرة، وفقًا لـ”الرياضية”.

وبحسب المعلومات فإن إدارة الأهلي ستبلغ اللاعبين بقيمة المكافأة في التدريب الأخير الذي يسبق المواجهة.