الشورى يطالب بخفض الانبعاثات السامة لوسائل النقل

الرياض(صدى):

دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل إلى تحديد مستهدفاتٍ واضحة؛ لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق.

وحث المجلس الهيئة إلى تخصيص أراضٍ حكومية مناسبة لإنشاء المقر الرئيسي للهيئة في الرياض ومقار أخرى لفروعها في المناطق التي تتواجد فيها، والعمل على استحداث برامج ابتعاث لتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة لسدِّ احتياجاتها في التخصصات الضرورية والنادرة.

كما دعا المجلس إلى المسارعة في البدء في تنفيذ مشاريع النقل العام، والمسارات، والمواقف الخاصة بالحافلات.