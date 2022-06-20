واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولين لحزب الله

واشنطن(صدى):

رصدت الحكومة الأمريكية مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولين لمليشيات حزب الله وهما حسيب حدوان، وعلي الشاعر .

ونشر برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على موقعه الإلكترونى الإعلان عن المكافأة المالية بالإضافة إلى معلومات عن نشاطات قصير.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن حسيب حدوان وعلي الشاعر هما داعمين لمليشيات “حزب الله”، ويعملان على تزويد التنظيم الإرهابي بالأسلحة والأموال.