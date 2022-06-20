6 نصائح للحفاظ على المكياج من العرق أثناء الصيف

أميرة خالد(صدى):

تواجه الكثير من الفتيات والسيدات مشكلة التعرق خلال فصل الصيف، وتصبح هذه المشكلة مؤثرة على مظهرهم في حال وضع المكياج.

وهناك 6 نصائح يمكن أن تساهم في حماية المكياج من أثر التعرق، ومنها استخدام ماء الورد بعد الغسل الصباحي من خلال وضع ماء الورد في مكعبات الثلج، ثم تمرير قطعة من الثلج على الوجه عقب غسله وقبل وضع المكياج.

أما الطريقة الثانية فتكون باستخدام السيليكون في كل مستحضرات المكياج الخاص، لأن ذلك يضمن عدم تأثر المكياج بالعرق، وكذلك استخدام الآي لاينر والماسكارا مقاومين للماء،

وينصح بعدم السير تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، بجانب الجلوس في الأماكن جيدة التهوية خاصة في فترة النهار، وعدم مسح الوجه بالمنديل، والاكتفاء بوضعه على الوجه للامتصاص قطرات العرق الزائد.