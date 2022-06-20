ريال مدريد يتعاقد رسميا مع روديجر

وكالات(صدى):

تعاقد ريال مدريد رسميا مع الألماني أنطونيو روديجر، قادما من تشيلسي، بعد خضوعه للفحص الطبي، اليوم الاثنين، قبل توقيع عقود انتقاله إلى الميرنغي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد روديجر مع تشيلسي في الـ30 من يونيو الجاري، حيث انتقل إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية.

وكان برنامج الشيرنغيتو الشهير، نشر فيديو وصول روديجر إلى مقر النادي لإجراء الكشف الطبي، والتوقيع على القمصان لبعض المشجعين.

يذكر أن ريال مدريد أعلن منذ أسابيع، التوصل إلى اتفاق مع روديجر بشأن الانتقال إلى الملكي لمدة 4 مواسم.