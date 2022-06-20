وظائف شاغرة في شركة الحفر العربية بعدة تخصصات 

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة مختلف المؤهلات؛ في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة.

وأشارت الشركة، إلى أن الوظيفة تشمل اختصاصي اتصالات داخلية بشرط حصول المتقدم على خبرة عمل لا تزيد عن سنتين في مجال التسويق والتواصل، ومهارات اتصال شفهية وكتابية قوية باللغتين العربية والإنجليزية، وفهم منصات التواصل الاجتماعي، ومهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية، وإدارة الوقت والمهارات التنظيمية.

ولفتت إلى أن فئة الوظيفة تشمل الاتصالات التسويقية والاتصالات وإدارة التغيير والأسهم والتسويق والإدارة المالية.

وتشمل الوظائف الشاغرة مستشار وظيفي SAP بشرط أن يكون المتقدم لديه خبرة 6 سنوات من خبرة أريبا في المنبع والمصب، وخبرة 3 سنوات تنتهي إلى نهاية تطبيقات SAP Ariba، إضافة إلى قائد أنظمة تكنولوجيا المعلومات بشرط أن يكون المتقدم لديه خبرة 5 سنوات من الخبرة في عمليات تكنولوجيا المعلومات، والميدانية CRO يفضل أن تكون سنتان من الخبرة في حقل النفط / نقل الحفارات مثل GRO والخدمات اللوجستية.

وأوضحت شركة الحفر العربية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءا من تاريخ 20 يونيو 2022م.