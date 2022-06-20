القبض على زوج قطع أذن زوجته وطعنها 20 طعنة

القاهرة(صدى):

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل اعتدى على زوجته بسكين ما أسفر عن إصابتها إصابات خطيرة في مدينة حلوان بالقاهرة.

واعترف الزوج بالجريمة مشيرا إلى أن السبب هو خلافات على مصروف المنزل، لافتا إلى أنه حذر زوجته أكثر من مرة بألا تطالبه بمصاريف المعيشة لكنها طالبته ما دفعه لمعاقبتها بقطع أذنها والاعتداء عليها 20 طعنة في جسدها.

وذكر والد الضحية أن زوج ابنته أدعى أنه خريج كلية تجارة إلا أنهم اكتشفوا أنه حارس أمن في أحد المحال، مضيفا أن الأخير اعتمد بشكل أساس على الأموال التي يدرها محل الكوافير الخاص بزوجته، وعندما رفضت الأخيرة العمل بسبب مرضها غضب الأول وقام بطعنها.