تطورات جديدة بشأن إصابة الشهري

طلال الغامدي(صدى):

تكشفت معلومات جديدة عن إصابة لاعب الهلال صالح الشهري، والذي اقترب من ملامسة الكرة تدريجيا، خلال الأسبوعين المقبلين، بعد اجتيازه المرحلة الثانية من التأهيل الطبي بنجاح تام.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الإصابة التي تعرض لها الشهري في القدم، بدأت في طريقها للتحسُّن الملحوظ، حيث يسير في مراحل التأهيل وفق الخطة الطبية التي وضعت له بمستشفى سبيتار في الدوحة، العاصمة القطرية، بحسب “الرياضية”.

وكان صالح الشهري أجرى عملية جراحية في القدم، منتصف أبريل الماضي، لدى جراح العظام لاسي ليمباينن في فنلندا، بعد أن تعرض لقطع في وتر القدم خلال مباراة فريقه أمام الشارقة الإماراتي في 8 أبريل الماضي بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا