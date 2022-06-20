مختصة : نتوقع زيادة في الإصابات الفترة القادمة بسبب الإجازة والتجمعات ( فيديو)

الرياض(صدى):

‏أوضحت استشاري أمراض معدية حوراء البيات، إننا نشهد الآن فترة التعايش مع الفيروس، متوقعة زيادة في الإصابات الفترة القادمة بسبب الإجازة والتجمعات

‎وقالت حوراء البيات :” ارتفاع أعداد المحصنين هي التي دفعت الوزارة إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية وعدم الإعلان عن ارتداء الكمامة في المناطق المغلقة أو المسجد المكي، ونحن الآن نعيش فترة التعايش مع الفيروس كأي فيروس آخر مثل الإنفلونزا وغيره”.

وأضافت ” نحن مقبلين على إجازة صيفية بعد أسبوعين أو ثلاثة وهنا نتوقع زيادة الإصابات مع زيادة التجمعات، لذلك لا يجب التهاون برفع الإجراءات الاحترازية، ويجب الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة وتعقيم اليدين باستمرار مع الالتزام بالمسافات”.