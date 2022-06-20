بالفيديو.. متطوع يقوم بمساعدة حاجة عراقية في موقف إنساني نبيل
أقدم أحد المتطوعين لخدمة الحجاج إلى مساعدة حاجة عراقية في موقف إنساني نبيل.
وقام المتطوع بمساعدة الحاجة العراقية في ارتداء حذاءها أثناء وصولها إلى منفذ جديدة في عرعر، وفقا لبرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.
يذكر أن منفذ جديدة في عرعر استقبل خلال اليومين الماضيين أولى وفود الحجاج القادمين من العراق استعداد لموسم حج هذا العام.
متطوع سعودي يقوم بمساعدة حاجة عراقية في موقف إنساني نبيل#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/19l9kNTgiy
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 20, 2022
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