بالفيديو.. متطوع يقوم بمساعدة حاجة عراقية في موقف إنساني نبيل

مكة المكرمة(صدى):

أقدم أحد المتطوعين لخدمة الحجاج إلى مساعدة حاجة عراقية في موقف إنساني نبيل.

وقام المتطوع بمساعدة الحاجة العراقية في ارتداء حذاءها أثناء وصولها إلى منفذ جديدة في عرعر، وفقا لبرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

يذكر أن منفذ جديدة في عرعر استقبل خلال اليومين الماضيين أولى وفود الحجاج القادمين من العراق استعداد لموسم حج هذا العام.