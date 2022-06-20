بالفيديو.. نائب منطقة مكة المكرمة يتفقد قطار الحرمين

مكة المكرمة(صدى):

أجرى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان جولة تفقدية لقطار الحرمين.

وقام نائب أمير المنطقة بهذه الجولة بصحبة وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة ووزير النقل، صالح الجاسر، وفقا للعربية.

واستقل المسؤولون قطار الحرمين في طريقهم إلى المشاعر المقدسة في جولة تفقدية للوقوف على استعدادات موسم الحج لهذا العام.