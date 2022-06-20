بالفيديو.. نائب منطقة مكة المكرمة يتفقد قطار الحرمين
أجرى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان جولة تفقدية لقطار الحرمين.
وقام نائب أمير المنطقة بهذه الجولة بصحبة وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة ووزير النقل، صالح الجاسر، وفقا للعربية.
واستقل المسؤولون قطار الحرمين في طريقهم إلى المشاعر المقدسة في جولة تفقدية للوقوف على استعدادات موسم الحج لهذا العام.
نائب أمير منطقة مكة المكرمة "الأمير بدر بن سلطان" بصحبة وزيري الحج والنقل يستقلون قطار الحرمين في طريقهم إلى #المشاعر_المقدسة في جولة تفقدية للوقوف على استعدادات موسم #الحج#العربية_في_الحج
عبر:@Saad_albogami_ pic.twitter.com/1kiSpvpe98
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 20, 2022
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