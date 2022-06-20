كونترا يوجه رسالة قوية للاعبي الاتحاد قبل مواجهة الاتفاق 

نواف السالم(صدى):

بعث الروماني كوزمين كونترا، مدرب نادي الاتحاد، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق قبل مواجهة الاتفاق، الخميس المقبل في الجولة الـ 29 من بطولة الدوري.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الروماني كوزمين كونترا، اجتمع مع لاعبي نادي الاتحاد، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع بها اللاعبون في اللقاء الودي ضد الأهلي، الجمعة الماضي الذي خسره الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين ومن أجل تصحيحها قبل ملاقاة الاتفاق، وفق “الجزيرة”.

وتبين أن الجهاز الفني في نادي الاتحاد بقيادة الروماني كوزمين كونترا، رفض منح اللاعبين راحة سلبية كما جرت العادة لمدة يوم بعد المباريات الودية بسبب تكرار الأخطاء والخسارة من الأهلي.

ومن المقرر أن الروماني كوزمين كونترا سيبدأ من اليوم العمل على الجوانب الفنية والخططية في تدريبات نادي الاتحاد من أجل التحضير بشكل قوي للفوز على الاتفاق والبقاء في صراع لقب الدوري ضد الهلال.