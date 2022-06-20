ارتفاع صادرات النفط لأعلى مستوى لها منذ عامين

الرياض(صدى):

ارتفعت صادرات المملكة اليوم الإثنين من النفط الخام لأعلى مستوى لها منذ عامين، في أبريل، إلى 7.382 مليون برميل يوميا.

فيما ارتفعت صادرات الخام في أبريل/نيسان نحو 2%، من حوالي 7.235 مليون برميل يوميا في مارس/آذار.

وزاد إنتاج المملكة ، في أبريل/نيسان لأعلى مستوى له منذ عامين إلى 10.441 مليون برميل يوميا من 10.300 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة الشهر الماضي إن المملكة تتجه لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط بأكثر من مليون برميل يوميا إلى ما يزيد على 13 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2026 أو بداية عام 2027.