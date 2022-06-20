اختيار اليابان لاستضافة مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا

وكالات(صدى):

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قراره بشأن اختيار الدولة المستضيفة لمباريات دور الـ16 والدورين ربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الشرق.

حيث اختار الاتحاد اليابان كمكان لإقامة هذه المباريات، وتستضيف مدينة سايتاما مباريات دور الـ16، حيث يلتقي دايغو الكوري الجنوبي مع مواطنه جيونبوك هيونداي موتورز.

وستشهد مباريات الدور ذاته 3 مواجهات أخرى سيتقابل خلالها باثوم يونايتد التايلاندي مع كيتشي الصيني، في حين سيواجه فيسيل كوبي الياباني مواطنه يوكوهاما مارينوس، بينما سيلتقي جوهور دار التعظيم الماليزي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ومن المرتقب إقامة مباريات دور الـ16 لمنطقة الشرق في دوري أبطال آسيا يومي 18 و19 أغسطس المقبل، كما سيشهد يوم 22 من الشهر ذاته إقامة مباراتي الدور ربع النهائي، في حين ستقام المباراة قبل النهائية يوم 25 من ذات الشهر، على أن تقام جميع المباريات من جولة واحدة.