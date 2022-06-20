طرابزون سبور يرغب في ضم لاعب الأهلي

نواف السالم(صدى):

اقترب المقدوني إزغيان أليوسكي ظهير أيسر الأهلي من الرحيل عن صفوف فريقه في نهاية الموسم الجاري.

ودخل أليوسكي، ضمن اهتمامات إدارة طرابزون سبور، التي ترغب في التوقيع مع ظهير أيسر مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الصحفي التركي الموثوق إكرم كونور، إن الأخبار المتداولة حول تواصل طرابزون سبور مع أليوسكي ظهير أيسر الأهلي، صحيحة بالفعل.

وكان أليوسكي لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ليدز يونايتد، حيث وقع عقداً يمتد حتى 30 يونيو 2023.