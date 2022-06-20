بالفيديو.. قصة محاولة الاحتيال على رجل أعمال في أكثر من 30 مليون عن طريق سند تنفيذ

الرياض(صدى):

ذكر المحامي عماد الحميدان قصة محاولة الاحتيال على رجل أعمال سعودي في أكثر من 30 مليون عن طريق القضاء بواسطة سند تنفيذ.

وأضاف أن المحتال باستخدام نموذج سند تنفيذ ووضع عليه الاسم ورقم الهوية لرجل الأعمال ووقع ثم تقدم إلى محكمة التنفيذ، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأشار إلى أن منصة أبشر أرسلت رسالة إلى رجل الأعمال بأنه عليه التسديد خلال 5 أيام، فوجد أنه لا يعرف هذا الشخص، كما أنه لم يحرر سند، فقام بالطعن بالتزوير فتم إحالة السند إلى الأدلة الجنائية، واكتشفت واقعة التزوير ، وتم إبطال السند، وإحالة طالب التنفيذ إلى النيابة العامة لقيامه بالتزوير.