والد الشهيد ممدوح الحارثي : ابني كان بارا ً بوالديه ومخلصاً لهما لآخر يوم بعمره (فيديو)

الرياض(صدى):

روى والد الشهيد ممدوح الحارثي الذي وافته المنية أثناء مباشرته حريقًا بمنزل في الرياض، بعض التفاصيل الإنسانية في حياة الفقيد.

وقال والد ممدوح الحارثي :” ابني الشهيد كان بارا بوالديه لآخر يوم بعمره، اذا مرضت كان هو من يتولى أمرنا، حتى راتبه كان متبرع به لنا”.

وأضاف ” ممدوح صاحب طاعة وصاحب دين، وهو من جهز إخوانه كلهم، اذا طلبناه في وقت وجدناه أموره كلها طيبة، عسى الله أن يتغمده برحمته”.