والد الشهيد ممدوح الحارثي : ابني كان بارا ً بوالديه ومخلصاً لهما لآخر يوم بعمره (فيديو)
روى والد الشهيد ممدوح الحارثي الذي وافته المنية أثناء مباشرته حريقًا بمنزل في الرياض، بعض التفاصيل الإنسانية في حياة الفقيد.
وقال والد ممدوح الحارثي :” ابني الشهيد كان بارا بوالديه لآخر يوم بعمره، اذا مرضت كان هو من يتولى أمرنا، حتى راتبه كان متبرع به لنا”.
وأضاف ” ممدوح صاحب طاعة وصاحب دين، وهو من جهز إخوانه كلهم، اذا طلبناه في وقت وجدناه أموره كلها طيبة، عسى الله أن يتغمده برحمته”.
فيديو | #الإخبارية تزور عائلة شهيد الوطن #ممدوح_الحارثي الذي استشهد أثناء مباشرته حريقا بمنزل في #الرياض
ووالد الشهيد: ابني كان بارا بوالديه ومخلصا لعمله حتى آخر يوم في حياته#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/azJOYEjxps
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2022
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