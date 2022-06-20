بالفيديو.. الإطاحة بسماسرة مطعم حولوا شقة سكنية لمعمل لتقطيع الدواجن بالرياض

الرياض(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض الإطاحة بسماسرة مطعم بخاري حولوا شقة سكنية إلى معمل لتقطيع وتجهيز الدواجن وسط الرياض.

واستعرضت الأمانة الشقة السكنية بعدما تحولت إلى مطعم لتجهيز وتقطيع الدواجن، مشيرة إلى أن روائح تعفن اللحوم هي من قادت 14 جهة حكومية إلى اكتشاف الشقة.

وأكدت أمانة المنطقة أنه تم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.