بالفيديو.. الإطاحة بسماسرة مطعم حولوا شقة سكنية لمعمل لتقطيع الدواجن بالرياض
أعلنت أمانة منطقة الرياض الإطاحة بسماسرة مطعم بخاري حولوا شقة سكنية إلى معمل لتقطيع وتجهيز الدواجن وسط الرياض.
واستعرضت الأمانة الشقة السكنية بعدما تحولت إلى مطعم لتجهيز وتقطيع الدواجن، مشيرة إلى أن روائح تعفن اللحوم هي من قادت 14 جهة حكومية إلى اكتشاف الشقة.
وأكدت أمانة المنطقة أنه تم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
صادرنا المضبوطات.. وأوصدنا الأبواب الخارجية للعمارة بالكامل..
روائح تعفن اللحوم تقود 14 جهة حكومية للإطاحة بسماسرة مطعم بخاري حولوا شقة سكنية إلى معمل لتقطيع وتجهيز الدواجن وسط #الرياض.. pic.twitter.com/A8Z2Lt0CHK
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) June 20, 2022
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