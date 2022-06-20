الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن توفر وظائف شاغرة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة
1- أخصائي التكلفة والمشاريع (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) مع خبرة سنتين في مجال ذات صلة.
2- مُحلل خدمات الدعم (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- أخصائي إدارة المخاطر (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، القانون، الموارد البشرية) مع خبرة سنتين في مجال ذات صلة
4- أخصائي أول مراجع حسابات الشركات (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
5- مُساعد خدمات الركاب:
– مكان العمل (الرياض، الجوف، المجمعة، القريات).
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء.
6- أخصائي نظم – إدارة الحوسبة السحابية (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
7- أخصائي أول إدارة الحشود (مكة المكرمة):
– مؤهل مناسب مع خبرة لا تقل 6 سنوات.
– العمل على ضمان بيئة آمنة وموثوقة للحشود في المحطات خلال موسم الحج.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/21هـ الموافق 2022/06/20، من خلال المواقع
1- أخصائي التكلفة والمشاريع (الرياض): هنا
2- مُحلل خدمات الدعم (الرياض):هنا
3- أخصائي إدارة المخاطر (الرياض):هنا
4- أخصائي أول مراجع حسابات الشركات (الرياض):هنا
5- مُساعد خدمات الركاب (الرياض، الجوف، المجمعة، القريات):هنا
6- أخصائي نظم – إدارة الحوسبة السحابية (الرياض):هنا
7- أخصائي أول إدارة الحشود (مكة المكرمة):هنا
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