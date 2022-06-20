  • الإثنين 20 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة

الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة

الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن توفر وظائف شاغرة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

1- أخصائي التكلفة والمشاريع (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) مع خبرة سنتين في مجال ذات صلة.

2- مُحلل خدمات الدعم (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- أخصائي إدارة المخاطر (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، القانون، الموارد البشرية) مع خبرة سنتين في مجال ذات صلة

4- أخصائي أول مراجع حسابات الشركات (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

5- مُساعد خدمات الركاب:
– مكان العمل (الرياض، الجوف، المجمعة، القريات).
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء.

6- أخصائي نظم – إدارة الحوسبة السحابية (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

7- أخصائي أول إدارة الحشود (مكة المكرمة):
– مؤهل مناسب مع خبرة لا تقل 6 سنوات.
– العمل على ضمان بيئة آمنة وموثوقة للحشود في المحطات خلال موسم الحج.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/21هـ الموافق 2022/06/20، من خلال المواقع

1- أخصائي التكلفة والمشاريع (الرياض): هنا

2- مُحلل خدمات الدعم (الرياض):هنا

3- أخصائي إدارة المخاطر (الرياض):هنا

4- أخصائي أول مراجع حسابات الشركات (الرياض):هنا

5- مُساعد خدمات الركاب (الرياض، الجوف، المجمعة، القريات):هنا

6- أخصائي نظم – إدارة الحوسبة السحابية (الرياض):هنا

7- أخصائي أول إدارة الحشود (مكة المكرمة):هنا


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.