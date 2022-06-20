الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن توفر وظائف شاغرة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

1- أخصائي التكلفة والمشاريع (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) مع خبرة سنتين في مجال ذات صلة.

2- مُحلل خدمات الدعم (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- أخصائي إدارة المخاطر (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، القانون، الموارد البشرية) مع خبرة سنتين في مجال ذات صلة

4- أخصائي أول مراجع حسابات الشركات (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

5- مُساعد خدمات الركاب:

– مكان العمل (الرياض، الجوف، المجمعة، القريات).

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء.

6- أخصائي نظم – إدارة الحوسبة السحابية (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

7- أخصائي أول إدارة الحشود (مكة المكرمة):

– مؤهل مناسب مع خبرة لا تقل 6 سنوات.

– العمل على ضمان بيئة آمنة وموثوقة للحشود في المحطات خلال موسم الحج.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/21هـ الموافق 2022/06/20، من خلال المواقع

1- أخصائي التكلفة والمشاريع (الرياض): هنا

2- مُحلل خدمات الدعم (الرياض):هنا

3- أخصائي إدارة المخاطر (الرياض):هنا

4- أخصائي أول مراجع حسابات الشركات (الرياض):هنا

5- مُساعد خدمات الركاب (الرياض، الجوف، المجمعة، القريات):هنا

6- أخصائي نظم – إدارة الحوسبة السحابية (الرياض):هنا

7- أخصائي أول إدارة الحشود (مكة المكرمة):هنا