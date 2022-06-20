بالفيديو.. لحظة نزول ركاب طائرة الخطوط السعودية بعد انزلاقها بمطار نينوي

مانيلا(صدى):

شهد مطار نينوي أكينو الدولي بالعاصمة الفلبينية انزلاق الطائرة بوينج 777 التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى مانيلا في المنطقة الرملية في الممر أثناء سيرها.

وتم إنزال كافة الركاب والطاقم من الطائرة بطريقة سلسة دون إصابات، فيما أصدرت الشركة فيما بعد بيانًا توضيحيًا بشأن الواقعة.

وأكدت الشركة أن الطائرة نقلت إلى موقفها بالصالة، وهي تخضع الآن للتقييم الفني لدى الجهات المختصة استعداداً لعودتها للخدمة بعد التأكد التام من سلامتها.