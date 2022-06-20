بالفيديو.. مستشار تربوي: الاختبار مجرد مراجعة لما درسناه وليس بعبعا

الرياض(صدى):

قال المستشار التعليمي، صالح الخزيم، أنه يجب أن يغرس المعلم في الطالب أن الاختبار مجرد مراجعة لما درسناه.

وأكد على ضرورة أن يهتم المعلم منذ الحصة الأولى من العام الدراسي على غرس هذه الفكرة في ذهن الطلاب، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأضاف أن الغرض من غرس هذه الفكرة هي ألا تصبح الاختبارات بعبعا، وإنما هي وسيلة بسيطة وأداة لتطبيق ما تعلموا خلال العام الدراسي.