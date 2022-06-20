بالفيديو.. مختص يوضح أفضل المناطق السياحية لفصل الصيف بالمملكة

الرياض(صدى):

أوضح المدون السياحي والمهتم بالسفر، عبد الرحيم السحيمي، أفضل المناطق السياحية لفصل الصيف بالمملكة.

وذكر أن المناطق المناسبة للسياحة تشمل الطائف والنماص والسودة، وحقل والوجه وذلك وفقا لما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

ونوه بأن أكثر شيء يبحث عنه السعوديون في السفر للخارج هو الدولة التي يتوافر فيها الأمان، والطعام الحلال.