تفاصيل جديدة عن واقعة ذبح طالبة مصرية على يد زميلها 

القاهرة(صدى):

كشفت أسرة الطالبة المصرية المنحورة على يد زميلها أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة بمصر، تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وقالت جدة نيرة أشرف:” الطالب القاتل ارتبط بنيرة عاطفياً وتقدم للأسرة أكثر من مرة لطلب يدها والزواج منها، غير أن الأسرة رفضت لصغر سنها ورغبتها في استكمال ومواصلة تعليمها”.

وأشارت إلى أن نيرة كانت ما زالت صغيرة على الحب والارتباط ورفض والدها فكرة زاوجها من الأساس في هذا الوقت وليس رفضاً للطالب القاتل نفسه، لكن الأخير كشف عن عداونيته.