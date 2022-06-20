تفاصيل جديدة عن واقعة ذبح طالبة مصرية على يد زميلها
كشفت أسرة الطالبة المصرية المنحورة على يد زميلها أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة بمصر، تفاصيل جديدة عن الواقعة.
وقالت جدة نيرة أشرف:” الطالب القاتل ارتبط بنيرة عاطفياً وتقدم للأسرة أكثر من مرة لطلب يدها والزواج منها، غير أن الأسرة رفضت لصغر سنها ورغبتها في استكمال ومواصلة تعليمها”.
وأشارت إلى أن نيرة كانت ما زالت صغيرة على الحب والارتباط ورفض والدها فكرة زاوجها من الأساس في هذا الوقت وليس رفضاً للطالب القاتل نفسه، لكن الأخير كشف عن عداونيته.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 3846 ] نشر منذ ساعة واحدة
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولاحول ولا قوة إلا بالل
أخو حسنا[ عدد التعليقات: 9926 ] نشر منذ ساعة واحدة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
الاختلاط ساس المصائب