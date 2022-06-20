محامي: كثير من المحتالين يحصلون على سند لأمر من الإنترنت ويملؤه ببيانات أي شخص لرفع قضية
نبه المحامي عماد الحميدان إلى أن كثير من المحتالين الآن يستطيعون الحصول على نموذج سند لأمر من الانترنت وملؤه ببيانات أي شخص ويقوم برفع دعوى.
وأكد أن العقوبة في مثل هذه الجريمة تكون 500 ألف ريال والسجن لمدة سنة، مشيرا إلى أن العقوبة قد تختلف باختلاف تفاصيل القضية، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.
وأضاف أن الجريمة قد تكون مركبة، ويتم فيها معاقبة الجاني على كل جريمة بالعقوبة التي تنص عليها الأنظمة.
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محامي الضحية: كثير من المحتالين الآن يستطيعون الحصول على نموذج سند لأمر من الانترنت وملؤه ببيانات أي شخص ويقوم برفع دعوى، وهذه جريمة عقوبتها 500 ألف ريال وسجن سنة@emd1405@RiadhAlhumaidan#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dPqjhjMEIW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 20, 2022
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