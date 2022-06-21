مجموعة شركات راشد الراشد تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات راشد الراشد وأولاده عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في 6 مدن بالمملكة، وذلك عبر الموقع الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

1- أمين مستودع:

– مكان العمل (الرياض، جدة، القصيم).

2- متلقي بلاغات:

– مكان العمل (الرياض).

3- محاسب:

– مكان العمل (الخبر).

4- فني ميكانيكي:

– مكان العمل (القصيم).

5- مهندس مدني:

– مكان العمل (الخبر، الدمام).

6- مندوب مبيعات:

– مكان العمل (الرياض).

7- مهندس كهرباء:

– مكان العمل (عسير).

8- موظف مبيعات:

– مكان العمل (الرياض).

9- مُنسق سلاسل الإمداد:

– مكان العمل (الخبر).

10- مُنسق – إدارة رأس المال البشري (تمهير):

– مكان العمل (الخبر، الدمام).

11- فني لحام:

– مكان العمل (الخبر)

12- فني خدمات:

– مكان العمل (الرياض، جدة، الدمام).

13- فني كهربائي:

– مكان العمل (الخبر، الدمام، الأبواء بمحافظة رابغ).

14- مُدقق داخلي:

– مكان العمل (الخبر).

15- فني:

– مكان العمل (الخبر، جدة، الرياض).

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم الإثنين، من خلال الموقع

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