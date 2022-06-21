مجموعة شركات راشد الراشد تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت مجموعة شركات راشد الراشد وأولاده عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في 6 مدن بالمملكة، وذلك عبر الموقع الرسمي لخدمات التوظيف.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة
1- أمين مستودع:
– مكان العمل (الرياض، جدة، القصيم).
2- متلقي بلاغات:
– مكان العمل (الرياض).
3- محاسب:
– مكان العمل (الخبر).
4- فني ميكانيكي:
– مكان العمل (القصيم).
5- مهندس مدني:
– مكان العمل (الخبر، الدمام).
6- مندوب مبيعات:
– مكان العمل (الرياض).
7- مهندس كهرباء:
– مكان العمل (عسير).
8- موظف مبيعات:
– مكان العمل (الرياض).
9- مُنسق سلاسل الإمداد:
– مكان العمل (الخبر).
10- مُنسق – إدارة رأس المال البشري (تمهير):
– مكان العمل (الخبر، الدمام).
11- فني لحام:
– مكان العمل (الخبر)
12- فني خدمات:
– مكان العمل (الرياض، جدة، الدمام).
13- فني كهربائي:
– مكان العمل (الخبر، الدمام، الأبواء بمحافظة رابغ).
14- مُدقق داخلي:
– مكان العمل (الخبر).
15- فني:
– مكان العمل (الخبر، جدة، الرياض).
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم الإثنين، من خلال الموقع
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