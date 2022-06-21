  • الإثنين 20 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. مجموعة شركات راشد الراشد تعلن عن وظائف شاغرة

مجموعة شركات راشد الراشد تعلن عن وظائف شاغرة

مجموعة شركات راشد الراشد تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات راشد الراشد وأولاده عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في 6 مدن بالمملكة، وذلك عبر الموقع الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة
1- أمين مستودع:
– مكان العمل (الرياض، جدة، القصيم).

2- متلقي بلاغات:
– مكان العمل (الرياض).

3- محاسب:
– مكان العمل (الخبر).

4- فني ميكانيكي:
– مكان العمل (القصيم).

5- مهندس مدني:
– مكان العمل (الخبر، الدمام).

6- مندوب مبيعات:
– مكان العمل (الرياض).

7- مهندس كهرباء:
– مكان العمل (عسير).

8- موظف مبيعات:
– مكان العمل (الرياض).

9- مُنسق سلاسل الإمداد:
– مكان العمل (الخبر).

10- مُنسق – إدارة رأس المال البشري (تمهير):
– مكان العمل (الخبر، الدمام).

11- فني لحام:
– مكان العمل (الخبر)

12- فني خدمات:
– مكان العمل (الرياض، جدة، الدمام).

13- فني كهربائي:
– مكان العمل (الخبر، الدمام، الأبواء بمحافظة رابغ).

14- مُدقق داخلي:
– مكان العمل (الخبر).

15- فني:
– مكان العمل (الخبر، جدة، الرياض).

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم الإثنين، من خلال الموقع

هنا

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.