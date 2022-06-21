فيديو.. حالات يكون فيها الموظف خطرًا على العمل رغم شهاداته

عادل الحربي(صدى):

كشفت الدكتورة دعاء ميرة الحاصلة على دكتوراه في إدارة الموارد البشرية، أن الموظف صاحب المهارة والشهادات قد يكون خطرا على العمل.

وأكدت ميرة خلال برنامج ياهلا، أن الموظف بدون قيم ونزاهة يشكل خطرًا على العمل، قائلة: كلنا قادرين على الحصول على المؤهلات العلمية والخبرات، والمهارات، لكن ليس كل شخص لديه القيم والمبادئ والنزاهة التي تناسبني كمنشأة.

وتابعت: ممكن أضع نفسي كمنشأة في خطر كبير، حال تجاهل القيم والنزاهة والتركيز على المؤهلات والمهارات فقط، لأنهم لديهم من الذكاء الكافي لاستخدامه ضد المنشأة.

وأشارت إلى أنه يمكن التأكد من نزاهة الموظف من خلال اختباره ببعض الأمثلة التي تكشف آلية تعامله مع الموقف، على سبيل المثال لو طلبت أن يدعو شخصية معروفة تاريخية للعشاء، فمن ضمن الأمثلة هذه تستطيع أن تكشف ما وراء تلك الشخصية المتقدمة للوظيفة.