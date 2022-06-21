علاج جديد لمرضى السكري 

ستوكهولم(صدى):

كشف باحثون سويديون، عن تحديد جزيء يساعد على تحفيز نمو خلايا جديدة منتجة للأنسولين.

واكتشفوا آلية عمل القسم الجديد في البنكرياس، مما يبشر بإمكانية التوصل إلى علاجات جديدة محتملة لمرض السكري.

و يحدث مرض السكري بسبب مشاكل في إفراز الأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم ويسمح لخلايا الجسم بالوصول إليه للحصول على الطاقة.

وفي حالات داء السكري من النوع الأول، لا تستطيع خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الأنسولين عادة ما يكفي لتلبية الطلب، بسبب تدمير الجهاز المناعي لتلك الخلايا.