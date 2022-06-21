استشاري نفسي يوجه نصيحة للفتيات بعد ذبح طالبة مصرية

عادل الحربي(صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور محمد اليوسف، التصرف السليم الذي يجب على كل فتاة القيام به حال تعرضها لمضايقات من أي شخص، وذلك على خلفية مقتل طالبة مصرية على يد زميلها بعدما رفضت الارتباط به.

وقال اليوسف: كثير من الشخصيات الإجرامية تجمع سمات السايكوباثية والنرجسية،ولهذا فليس لديهم رادع من ضمير ولا يقبلون الرفض لأنهم يعتبرون الضحية بعضاً من ممتلكاتهم.

وتابع: عندما ترفضين كبنت محاولات أحدهم للتقرب منك،ويستمر في مضايقتك لا بد من اللجوء للشرطة وتسجيل “عدم تعرض، مضيفا: الشخص السوي إذا حاول التقرب من فتاة ونهرته يبتعد بهدوء،ويحترم رغبتها وخصوصيتها.

وأضاف: هذا المجرم تحرش بالضحية أكثر من مرة،وفي كل مرة كانت ترفض التعامل معه فيزداد تعلقاً ويصر على انتهاك حدودها الشخصية! تلك مقدمات تسبق وقوع الكارثة، الله يغفر لها ويرحمها،ويستر على بناتنا وشبانا.