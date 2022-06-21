هل الكذب في المقابلات الوظيفية يفيد؟.. خبيرة موارد بشرية تُجيب

عادل الحربي(صدى):

أكدت الدكتورة دعاء ميرة الحاصلة على دكتوراه في إدارة الموارد البشرية، أن نظرية كذب المتقدمين للوظائف فيما يتعلق بالخبرات حتى يتم قبولهم في المقابلات الشخصية، نظرية خاطئة.

وقالت ميرة: الكذب يضع المرشح في نقطة تجعله يفقد ثقة المسؤولين وإذا تم قبوله فهو يضع نفسه في خطر الفصل أو إنهاء العقد حال تم كشف الكذب.

وأشارت إلى أنه وفقا لدراسات أمريكية فإن 78% من المتقدمين للوظائف يكذبون، مضيفة: أكثر ما يجذبني كمسؤولة توظيف في المرشح هو ثقته بنفسه حتى لو أخطأ ، فكل إنسان معرض للخطأ المهم الصدق والإخلاص.