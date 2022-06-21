صحفي روسي يعرض جائزة نوبل للبيع بسبب الحرب!

موسكو(صدى):

أعلن رئيس تحرير صحيفة “نوفايا غازيتا” الروسية المستقلة دميتري موراتوف، أنه سيعرض ميدالية جائزة نوبل للسلام، التي حصل عليها، العام الماضي، للبيع في مزاد لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان موراتوف قد نال الجائزة عام 2021 إلى جانب الصحافية الفلبينية ماريا ريسا، حيث كرمتهما لجنة “نوبل” بسبب “جهودهما في حماية حرية التعبير”.

وحتى صباح أمس الإثنين، كان المزاد على الميدالية قد بلغ 550 ألف دولار. وستذهب العائدات إلى مهمة منظمة “يونيسف” الخاصة بالاستجابة الانسانية للأطفال الأوكرانيين النازحين بسبب الحرب.