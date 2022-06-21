العثور على بقايا 1200 نوع من الحشرات بأكياس الشاي والأعشاب

برلين(صدى):

عثر علماء الأحياء في جامعة ترير الألمانية، على عدد كبير من آثار الحشرات في أكياس الشاي والأعشاب الأخرى من مختلف العلامات التجارية.

ووجد العلماء من خلال تحليل 40 كيسا فقط من الأعشاب من مختلف العلامات التجارية،ما مجموعه 3264 من اللافقاريات، والتي تنتمي إلى أكثر من 1200 نوع مختلف من الحشرات.

وفي كيس واحد من صنف الشاي الأخضر، تتبع العلماء ما لا يقل عن 400 نوع من الحشرات، ومن بين بقايا الحمض النووي التي تم العثور عليها، الذباب والعناكب والصراصير والعث والفراشات والسرعوف وغيرها.

وقال عالم الوراثة البيئية هنريك كرينوينكل، إنه من خلال طحن الأعشاب، يتم الحفاظ على الحمض النووي من جميع أجزاء الحقل الذي تزرع فيه، بما في ذلك بعض الحشرات الكاملة وبيضها.

وأضاف: لدينا بنك عينات هنا في ترير، إنهم يجمعون الأوراق من أشجار مختلفة في ألمانيا منذ 35 عاما، وسألت نفسي ألا يمكننا أيضا مراقبة الحمض النووي للحشرات التي عاشت على هذه الورقة.