شيرين رضا تعتزل دراما رمضان

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية شيرين رضا اعتزالها الأعمال الرمضانية؛ بسبب إرهاقها في تصوير مسلسلها الأخير ”شغل في العالي“.

وقالت شيرين رضا، إن تجربة العمل في رمضان كانت “مهلكة” بالنسبة لها، مضيفة: حاليا مش عايزة أمثل ونفسي أقول لهم اعتزلت.

وكانت شيرين رضا شاركت في رمضان بمسلسل ”شغل في العالي“، الذي قامت ببطولته بمشاركة مواطنتها الفنانة فيفي عبده.

يذكر أن شيرين رضا قد أثارت الجدل مؤخرا بعد تصريحها بعدم معرفتها للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بقولها: معرفهاش، معرفش أغانيها وعمري ما سمعتها.