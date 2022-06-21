اليابان تستعد لاحتمال ثوران بركان جبل فوجي

طوكيو(صدى):

أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، الاستعداد الكامل لاحتمال ثوران جبل فوجي، أعلى قمة في البلاد.

وأوضحت وكالة الشرطة الوطنية أنها ستشتري أقنعة الغبار لتوزيعها على إدارات الشرطة المحلية، على افتراض أن الرماد البركاني قد يسقط ليس فقط في المناطق القريبة من جبل فوجي ولكن أيضًا في المنطقة الحضرية.

يذكر أنه في أبريل 2020، قامت مجموعة عمل تابعة لمجلس إدارة الكوارث المركزي بالحكومة اليابانية بتجميع تدابير ضد الرماد البركاني من ثوران محتمل لجبل فوجي الذي يبلغ ارتفاعه 3776 مترًا، والذي يمتد بين محافظتي ياماناشي وشيزوؤكا في وسط اليابان.