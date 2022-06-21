أهالي الكامل يطالبون بحل مشكلة تشغيل أشياب المياه بالمحافظة

خاص(صدى):

يُعاني أهالي محافظة الكامل والقرى التابعة لها من قلة الأمطار وجفاف الآبار في السنوات الماضية، وما زالت مشكلة مياه التحلية موجود مع وجود الخزانات واكتمال المشروع.

ويتواجد خزانين في المحافظة، حيث يقع الأول في قلب المحافظة ولم يتم وضع أشياب فيه برغم من أنه يخدم جميع اهالي المحافظة وهو الأهم لأنه يخدم العدد الأكبر من السكان.

أما الثاني جاهز بوضع الأشياب فيه وهو يبعد ٧ كيلو عن المحافظة في مخطط البحرة.

وأما مخطط “حرة إيهالا” لم يتم وضع خزانات مياه فيه وهو أقدم مخطط وأول مخطط في المحافظة.

وطالب المواطنون بحل عاجل وسريع لإنهاء مشكلة تشغيل أشياب المياه بالمحافظة وتوصيل المياه إلى مخطط حرة إيهالا.

وناشدوا أمير منطقة مكة المكرمة و محافظ محافظة الكامل بالنظر في معاناة أهالي المحافظة والعمل على حلها بأسرع وقت.