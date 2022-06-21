3 فوائد صحية للكنتالوب

أميرة خالد(صدى):

يعد الكنتالوب من أنواع الفواكه التي تتميز بوجود نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى أن مكعباً واحداً من الكنتالوب يحتوي على حوالي 144 سعراً حرارياً و6% من الألياف، كما أنه يتميز بالعديد من الفوائد الكثيرة والتي منها :

١: فوائد الكنتالوب للتخسيس

– يساعد على الشعور بالشبع بفضل الألياف الغذائية، إلى جانب احتوائه على الماء.

– يساعد فيتامين B3 الذي يوجد بالكنتالوب على إنتاج الطاقة بالجسم وتحويل الطعام إلى طاقة، مما؛ يتسبب في القضاء على دهون الجسم وعدم تراكمها.

٢ : الكنتالوب للحامل والجنين:

– يساعد على الحماية من الارتجاع المريئي الذي تتعرض له الحامل.

– يساعد في الحفاظ على ترطيب جسم الحامل والوقاية من تعرضها للجفاف، بالإضافة إلى أنه يحتوي على البوتاسيوم

– يساعد على تقوية المناعة لكل من الأم والجنين، وهذا لأنه يحتوي على المركبات المضادة للإلتهابات.

٣: فوائد الكنتالوب للمعدة:

– يساعد على الوقاية من تعرضها إلى العديد من المشكلات، ومنها الإمساك كما أنه يساعد على التئام قرح المعدة.