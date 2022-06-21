وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية للشحن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية بمحافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مكتب الرئيس التنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة إدارية في قطاع الطيران، وخبرة في إدارة لجان مجلس الإدارة، مهارات إعداد التقارير، إجادة اللغة الإنجليزية.

وتشمل الوظائف: مدير الحسابات الرئيسية: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات التواصل، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: أخصائي التعليم والتطوير: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)، إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ أمس الاثنين، بتاريخ 1443/11/21هـ الموافق 2022/06/20م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير مكتب الرئيس التنفيذي.

2- مدير الحسابات الرئيسية.

3- أخصائي التعليم والتطوير.