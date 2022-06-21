تحطم ثالث أغلى سيارة في أسطول النجم البرتغالي

وكالات(صدى):

استقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو صدمة قوية، أثناء قضاء عطلته الصيفية، بعدما تحطمت سيارته من ماركة “بوجاتي” في حادثة بمدينة مايوركا الإسبانية.

وأفادت بعض التقارير بأن أحد موظفي رونالدو كان يقود الحافلة في مدينة مايوركا الإسبانية صباح أمس الإثنين، قبل أن يفقد السيطرة عليها، مما أدّى إلى وقوع الحادث.

وتحطم مخزن الاسطوانات غاز البوتان في موقع الحادث، قبل أن ينتهي الأمر بسيارة رونالدو للاصطدام بمدخل قطعة أرض محلية.

والجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو لم يكن موجودًا في الحافلة، حيث يقضي إجازته في الوقت الحالي في جزيرة مايوركا الإسبانية بصحبة عائلته.