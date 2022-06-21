دراسة: مخاطر أمراض القلب مرتبطة بفصيلة الدم
كشف الباحث لو تشي في دراسة أجراها وزملائه أنه يمكن أن تكون مخاطر الإصابة بأمراض القلب مرتبطة بفصيلة الدم.
وأوضحت نتائج الدراسة أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم A أو B أو AB لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب مقارنة بفصيلة الدم O.
وتأتي على رأس قائمة الأكثر عرضة لخطر للإصابة بأمراض القلب التاجية فصيلة الدم AB، بنسبة 23% للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالآخرين.
أما الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم B فهم أكثر عرضة للإصابة بنسبة 11٪، أما أصحاب فصيلة الدم A فكانت نسبة الخطر 5٪.
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