دراسة: مخاطر أمراض القلب مرتبطة بفصيلة الدم

أميرة خالد(صدى):

كشف الباحث لو تشي في دراسة أجراها وزملائه أنه يمكن أن تكون مخاطر الإصابة بأمراض القلب مرتبطة بفصيلة الدم.

وأوضحت نتائج الدراسة أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم A أو B أو AB لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب مقارنة بفصيلة الدم O.

وتأتي على رأس قائمة الأكثر عرضة لخطر للإصابة بأمراض القلب التاجية فصيلة الدم AB، بنسبة 23% للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالآخرين.

أما الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم B فهم أكثر عرضة للإصابة بنسبة 11٪، أما أصحاب فصيلة الدم A فكانت نسبة الخطر 5٪.