سفن أمريكية بالخليج تتعرض لاستفزاز خطير من قِبل زوارق إيرانية

وكالات(صدى):

تعرضت البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط أمس الإثنين، لعملية استفزاز عالية الخطورة من قبل زوارق بحرية إيرانية، يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني.

ويُشار إلى أن الزوارق الإيرانية دارت حول سفينتين أميركيتين واقتربت منهما بشكل غير مسؤول.

وأفاد مسؤول عسكري أمريكي، بأن المدمرة الأميركية USS Sirocco، هي سفينة دورية من طراز سيكلون، وUSNS Choctaw County وهي سفينة نقل سريعة، في حالة عبور روتيني عبر المياه الدولية في الخليج العربي.

وقال الأمريكي:” لقد تراجعوا فقط بعد أن أصدرت سيروكو إشارة تحذير مسموعة، كما اقتربت القوارب الإيرانية ووصلت إلى 50 ياردة من سفينة شوكتو كاونتي، مما دفع السفينة إلى إصدار تحذير ضوئي”.

وأضاف الكولونيل جوزيف بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية:” إن تصرفات البحرية الإيرانية “لا تفي بالمعايير الدولية للسلوك البحري المهني والآمن، مما يزيد من مخاطر سوء التقدير والاصطدام”.

وأشار مسؤولون إلى أن التفاعل الدراماتيكي يوم الاثنين، الذي استمر حوالي ساعة، انتهى عندما غادرت السفن الإيرانية المنطقة.

وتابع الجيش الإيراني:” أن السفن الإيرانية ضايقت السفن الأمريكية في الخليج العربي، كما اتهمت الولايات المتحدة بشكل دوري الطائرات الإيرانية بالتهديد والمناورات. ”

والجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على مجموعة من منتجي البتروكيماويات الإيرانيين و”الشركات الواجهة” ذات الصلة التي تعتقد الحكومة الأمريكية أنها كانت تساعد طهران في التهرب من العقوبات المفروضة مسبقًا.