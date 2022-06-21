مدافع ريال مدريد: حضرت تدريبات الفريق وأنا في حالة سكر تام

وكالات(صدى):

اعترف سيسينيو مدافع ريال مدريد سابقاً، أنه اعتاد الحضور إلى التدريبات وهو في حالة سكر تام؛ وذلك خلال فترة معاناته من إدمان الكحول.

وقال “سيسينيو” في حديثه مع برنامج برازيلي: “أعترف أنني كنت أتدرب مع ريال مدريد وأنا مخمور، كنت أشرب القهوة لإزالة رائحة الكحول من أنفاسي وكنت استحم بالعطور حتى لا يكتشف أمري”.

وتابع حديثه عن إدمان الكحول: “ببالنظر إلى شهرتي كان الحصول على الكحول أمراً سهلاً، لم أحتج إلى دفع المال مقابل الحصول على المشروب، كان الناس سعداء بإعطائي كل شيء مجاناً في المطاعم”.

تجدر الإشارة إلى أن سيسينيو هو أحد أبرز المواهب البرازيلية في ذلك الوقت، والذي انتقل إلى ريال مدريد عام 2005 لكنه لم يلعب سوى 32 مباراة مع النادي العاصمي ورحل عنه بعد عامين فقط.